Кулемин считает, что Малкин долго играет в НХЛ благодаря своему профессионализму

Форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулемин считает, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин до сих пор играет на высоком уровне в НХЛ благодаря профессиональному отношению.

«Он большой профессионал, правильно себя готовит и правильно готовится к матчам. Хочу пожелать ему, чтобы он провел сезон без травм, играл как можно больше», — приводит слова Кулемина ТАСС.

37-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с клубом он трижды выигрывал Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), становился самым ценным игроком регулярного чемпионата (2012) и Кубка Стэнли (2009), а также становился лучшим бомбардиром регулярного сезона (2009, 2012).