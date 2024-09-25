Кулемин рассказал, как ему удается играть на высоком уровне в 38 лет

Российский нападающий Николай Кулемин рассказл о впечатлениях от возвращения в НХЛ. 38-летний россиянина подписал пробный контракт с «Оттавой».

«Я стараюсь хорошо готовиться каждый год, поддерживать форму летом. Просто продолжайте тренироваться и меньше отдыхайте каждый год. Чтобы быть профессионалом, нужно серьезно относиться к каждой мелочи. Вы должны жить этим. Вы должны тренироваться и хорошо отдыхать и хорошо питаться. Нет никаких секретов», — цитирует Кулемина The Athletic.

В НХЛ хоккеист уже провел 669 матчей и набрал 274 очка (121+153) . Он выступал за «Торонто» и «Нью-Йорк Айлендерс».