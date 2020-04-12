Куинтон Байфилд: «Малкин скоро окажется в Зале хоккейной славы»

Один из фаворитов драфта НХЛ-2020 Куинтон Байфилд поделился мнением о сравнениях с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным. Байфилд — на второй позиции в финальном рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ среди североамериканских игроков.

— Для меня честь — заслужить сравнения с ним, — цитирует Байфилда TSN. — Этот игрок скоро окажется в Зале хоккейной славы.

«Питтсбург» выбрал Малкина на драфте 2004 года под общим вторым номером. Ожидается, что Байфилд также будет вторым после Алексиса Лафренье.