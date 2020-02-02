Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал пропуск Хенриком Лундквистом трех игр подряд. Шведский голкипер борется за место в составе с двумя россиянами — Александром Георгиевым и Игорем Шестеркиным.

— Это было странно, — цитирует официальный сайт НХЛ Куинна. — Знаю, что Лундквист не играл пять матчей подряд. Три из них были против «Айлендерс», и Георгиев проявил себя очень хорошо. Если бы мы не играли с одной командой три раза подряд, он бы выходил на лед. Лучше иметь трех хороших вратарей, чем не иметь ни одного.