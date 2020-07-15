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Куинн Хьюз, Кубалик и Макар вышли в финал борьбы за «Колдер Трофи»

15 июля 2020, 20:11
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Репортер TSN Франк Серавалли сообщил о трех кандидатов на приз «Колдер Трофи».

Приз вручается лучшему новичку лиги. На «Колдер Трофи» претендуют защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, защитник «Колорадо» Кэйл Макар и форвард «Чикаго» Доминик Кубалик.

20-летний Хьюз провел 68 матчей, в которых набрал 53 (8+45) балла при показателе полезности «-10».

21-летний Макар в 57 матчах набрал 50 (12+38) очков при показателе полезности «+12».

24-летний Кубалик заработал 46 (30+16) очков в 68 встречах при показателе полезности «+2».

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