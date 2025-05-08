Кудрявцев забил первый гол в плей-офф АХЛ за фарм-клуб «Ванкувера»

«Абботсфорд» в третьем матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл «Коачеллу» со счетом 3:1.

В составе фарм-клуба «Ванкувера» защитник Кирилл Кудрявцев забросил победную шайбу и был признан второй звездой встречи.

В текущем плей-офф 21-летний россиянин провел 5 матчей и набрал 2 (1+1) очка. В регулярном чемпионате на счету Кудрявцева 26 (5+21) очков в 65 матчах сезона.