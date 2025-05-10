Кудрявцев вместе с фарм-клубом «Ванкувера» вышел в четвертьфинал плей-офф АХЛ

«Абботсфорд» в четвертом матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл «Коачеллу» со счетом 2:0. Счет в серии 3-1.

В составе фарм-клуба «Ванкувера» защитник Кирилл Кудрявцев отличился результативной передачей. «Абботсфорд» в четвертьфинале плей-офф АХЛ встретится с «Колорадо Иглз».

В текущем плей-офф 21-летний Кудрявцев провел 6 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.