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Сегодня, 09:16

Кудрявцев набрал 3 очка и стал первой звездой матча за фарм-клуб «Ванкувера»

Сергей Разин
корреспондент
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«Абботсфорд» в матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде обыграл «Хендерсон» со счетом 7:1.

В составе фарм-клуба «Ванкувера» защитник Кирилл Кудрявцев набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой матча.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 14 матчей в АХЛ и набрал 8 (2+6) очков.

АХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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