Кудашов — о разговорах с Овечкиным: «Мы общались с Александром по поводу игроков за океаном»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал об общении с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Мы не записываем никаких обращений Овечкину. Мы разговариваем с Александром. Есть общение по поводу игроков за океаном», — сказал Кудашов на пресс-конференции по итогам сезона.

«Динамо» в сезоне-2024/25 дошло до полуфинала Кубка Гагарина, где уступило «Трактору» со счетом 1-4 в серии.