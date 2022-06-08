Кучерову остался один гол до выхода на третье место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли среди россиян

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в четвертом матче финала Восточной конференции против «Рейнджерс» (4:1).

Этот гол стал для Кучерова 51-м в плей-офф НХЛ в карьере. Форварду нужно забросить еще одну шайбу, чтобы сравняться с Сергеем Федоровым (52) и выйти на третье место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли среди российских хоккеистов.

Рекорд по голам в плей-офф НХЛ среди россиян принадлежит Александру Овечкину (72).

Список лучших снайперов в Кубке Стэнли среди российских хоккеистов:

1. Александр Овечкин — 72 шайбы

2. Евгений Малкин — 67 шайб

3. Сергей Федоров — 52 шайбы

4. Никита Кучеров — 51 шайба