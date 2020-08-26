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Кучерову остался один гол до рекорда «Тампы» в плей-офф

08:15
Никита Кучеров празднует заброшенную шайбу в ворота «Бостона». Фото Instagram
Никита Кучеров празднует заброшенную шайбу в ворота «Бостона». Фото Instagram
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матча второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Бостона» (4:3 ОТ) и помог своей команде сравнять счет в серии (1-1).

Для россиянина этот гол стал третьим в текущем розыгрыше плей-офф, а всего — 32-м в карьере.

Он близок к клубному рекорду «Молний» по количеству шайб, заброшенных в матчах на вылет. Рекорд — у Мартена Сен-Луи (33), который завершил карьеру в 2015 году.

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