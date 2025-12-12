Кучерова признали второй звездой матча «Нью-Джерси» — «Тампа»

Российского нападающего Никиту Кучерова признали второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (8:4), сообщает пресс-служба НХЛ.

32-летний россиянин отметился четырьмя результативными передачами. Теперь у него 40 (13+27) очков в 28 играх сезона-2025/26.

Первой звездой матча признан канадский нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт, который забил гол и сделал результативную передачу, а третьей — его соотечественник, форвард Брэндон Хагель, у которого заброшенная шайба и голевой пас.