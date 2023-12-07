Кучерова признали третьей звездой дня в НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на официальном сайте организации.

7 декабря хоккеист отметился голом и передачей в матче против «Питтсбурга» (3:1). Он установил новый рекорд клуба по продолжительности ассистентской серии, проведя 11-й матч с голевыми пасами подряд.

В этом сезоне Кучеров возглавляет список лучших бомбардиров лиги, набрав в 26 играх 44 (17+27) очка.