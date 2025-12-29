Кучерова признали первой звездой матча «Тампа» — «Монреаль»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Монреалем» (5:4 Б), сообщает пресс-служба лиги.

32-летний россиянин забросил в ворота соперников две шайбы. В сезоне-2025/26 Кучеров в 34 матчах набрал 49 (17+32) очков.

Второй звездой матча признали 21-летнего словацкого нападающего «Монреаля» Юрая Слафковски, который набрал 3 (2+1) очка.

Третьей звездой был признан 24-летний канадский форвард «Тампы» Гейдж Гонсалвес, на счету которого две результативные передачи.