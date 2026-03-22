Кучерова признали первой звездой матча «Эдмонтон» — «Тампа», Подколзина — третьей

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой гостевого матча регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (5:2), сообщает пресс-служба лиги.

32-летний россиянин забил два гола, в том числе один в меньшинстве, и сделал две результативные передачи.

Второй звездой признали 27-летнего канадского форварда «Тампы» Брэндона Хагеля, на счету которого две результативные передачи.

Третьей звездой был признан 24-летний российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин — за 14 минут 8 секунд игрового времени он нанес два броска в створ ворот и выполнил четыре силовых приема.

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