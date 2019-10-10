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Кучерова наградили призом лучшему хоккеисту сезона-2018/19 по версии профсоюза игроков НХЛ

19:28
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил «Тед Линдсей Эворд». Этот приз вручается лучшему хоккеисту сезона по итогам голосования профсоюза хоккеистов НХЛ сообщает официальный сайт организации.

Кучеров побывал в офисе профсоюза. Его был вручен трофей, на котором было выгравировано имя хоккеиста, а также еще несколько памятных призов.

В минувшем сезоне Кучеров провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон.

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