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Кучеров заявил, что он в восторге от возвращения на лед после травмы

20:32
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров высказался о своем возвращении на лед после операции на бедре.

«Я чувствую себя на льду отлично, я в восторге от возвращения. Чувствую себя сильным и считаю, что стал лучше, чем раньше. У меня нет выбора, нужно приспособиться как можно быстрее, попытаться замедлить игру настолько, насколько я могу, чтобы показать свои умения, а потом добавлять в скорости по ходу плей-офф», — приводит журналист The Athletic Джо Смит слова Кучерова.

Кучеров перенес операцию на бедре 29 декабря и не играл в регулярном чемпионате в сезоне-2020/21. В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Флоридой», первый матч состоится в понедельник, 17 мая.

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