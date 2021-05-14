Кучеров заявил, что он в восторге от возвращения на лед после травмы

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров высказался о своем возвращении на лед после операции на бедре.

«Я чувствую себя на льду отлично, я в восторге от возвращения. Чувствую себя сильным и считаю, что стал лучше, чем раньше. У меня нет выбора, нужно приспособиться как можно быстрее, попытаться замедлить игру настолько, насколько я могу, чтобы показать свои умения, а потом добавлять в скорости по ходу плей-офф», — приводит журналист The Athletic Джо Смит слова Кучерова.

Nikita Kucherov on jumping right into playoffs: «I have no choice. I'll have to adjust really quick and try to slow down the game as much as I can and use my skill and my head to think the game and make the plays and adjust to the speed as the series goes on» https://t.co/aA1xxb1hLf — Joe Smith (@JoeSmithTB) May 14, 2021

Кучеров перенес операцию на бедре 29 декабря и не играл в регулярном чемпионате в сезоне-2020/21. В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Флоридой», первый матч состоится в понедельник, 17 мая.