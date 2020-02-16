Кучеров занимает второе место по длительности результативной серии в истории «Тампы»

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:3). Он продлил свою результативную серию.

26-летний россиянин в 13 последних матчах набрал 23 (11+12) очка. Это лучший результат в его карьере.

Также Кучеров занимает второе место в истории клуба по длительности результативной серии. Он делит вторую позицию с Брайаном Брэдли, Мартеном Сен-Луи и Вацлавом Проспалом. Впереди только Стивен Стэмкос — 18 матчей в сезоне-2009/10.