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Кучеров забросил восьмую шайбу в сезоне. Видео

03:16
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«Тампа-Бэй» принимает «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:1, середина первого периода). Уже на 14-й секунде отличился российский форвард хозяев Никита Кучеров. Он забросил восьмую шайбу в сезоне. Всего на его счету 21 (8+13) очко в 20 встречах.

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