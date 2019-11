Кучеров забросил восьмую шайбу в сезоне. Видео

«Тампа-Бэй» принимает «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:1, середина первого периода). Уже на 14-й секунде отличился российский форвард хозяев Никита Кучеров. Он забросил восьмую шайбу в сезоне. Всего на его счету 21 (8+13) очко в 20 встречах.

13 seconds in and Nikita Kucherov (@86Kucherov) is already getting to work. pic.twitter.com/hCHAhP47IU