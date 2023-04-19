Кучеров забросил «Торонто» в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли

«Тампа» увеличила преимущество в матче 1/8 финала Кубка Стэнли против «Торонто».

На 20-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Никита Кучеров. Он реализовал большинство своей команды и счет стал 3:0.