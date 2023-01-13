Кучеров набрал 60-е очко в сезоне, забросив шайбу в игре с «Ванкувером»
«Тампа» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». В конце второго периода счет стал 3:2.
Голом на 36-й минуте встречи отметился российский нападающий Никита Кучеров. Для 29-летнего россиянина эта шайба стала 17-й в этом сезоне.
Всего в этой регулярке Кучеров набрал 60 (17+43) очков в 40 играх.
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|О
|1
|Даллас
|42
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|56
|2
|Виннипег
|41
|26
|15
|53
|3
|Миннесота
|40
|22
|18
|48
|4
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|45
|5
|Нэшвилл
|40
|19
|21
|44
|6
|Колорадо
|39
|20
|19
|43
|7
|Аризона
|40
|13
|27
|31
|8
|Чикаго
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|45
|25
|20
|56
|3
|Сиэтл
|40
|24
|16
|52
|4
|Калгари
|42
|19
|23
|47
|5
|Эдмонтон
|43
|22
|21
|47
|6
|Ванкувер
|40
|17
|23
|37
|7
|Сан-Хосе
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|13
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|34
|8
|Анахайм
|42
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|30
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Результаты / календарь
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|13.01
|03:00
|
Баффало – Виннипег
|- : -
|13.01
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|- : -
|13.01
|03:00
|
Детройт – Торонто
|- : -
|13.01
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|- : -
|13.01
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|- : -
|13.01
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|- : -
|13.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|- : -
|13.01
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|- : -
|13.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|- : -
|13.01
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|- : -
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Аризона – Оттава
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Вегас – Флорида
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Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|79
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|63
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|42
|58
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|35
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|39
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
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|2.24
|
|
Илья Самсонов
Торонто
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