Кучеров набрал 60-е очко в сезоне, забросив шайбу в игре с «Ванкувером»

«Тампа» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». В конце второго периода счет стал 3:2.

Голом на 36-й минуте встречи отметился российский нападающий Никита Кучеров. Для 29-летнего россиянина эта шайба стала 17-й в этом сезоне.

Всего в этой регулярке Кучеров набрал 60 (17+43) очков в 40 играх.