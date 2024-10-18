Кучеров забросил пятую шайбу в сезоне НХЛ

После первого периода в матче регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» — «Вегас» ничья — 2:2.

В конце первой двадцатиминутки российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сравнял счет.

Для него это 5-я заброшенная шайба в сезоне. Также у 31-летнего россиянина одна голевая передача.