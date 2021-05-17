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Кучеров забросил первую шайбу в сезоне

03:52
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды».

Россиянин забил на 25-й минуте и сделал счет 2:2. Для Кучерова это первая игра в сезоне — регулярный чемпионат хоккеист пропустил из-за восстановления после операции.

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