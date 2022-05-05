Кучеров забросил первую шайбу в этом розыгрыше Кубка Стэнли

«Тампа» увеличила преимущество во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто». Счет стал 3:1.

Голом на 10-й минуте второго периода отметился российский нападающий Никита Кучеров. Он помог своей команде реализовать большинство.

Для 28-летнего россиянина это первая заброшенная шайба в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

В первом матче победу одержал «Торонто», поэтому ведет в серии — 1-0.