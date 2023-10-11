Кучеров забросил первую шайбу сезона-2023/24 в НХЛ

«Тампа» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Это первая встреча нового сезона-2023/24.

На 10-й минуте первого периода шайбу забросил российский форвард Никита Кучеров. Ассистировали ему Виктор Хедман и Брэйден Поинт.

30-летний россиянин с 2013 года выступает в НХЛ. На его счету 730 (277+453) очка в 645 матчах за карьеру.