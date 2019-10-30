Кучеров забросил 4-ю шайбу в сезоне. Он не забивал шесть матчей

«Тампа» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Российский нападающий Никита Кучеров на 9-й минуте первого периода поразил ворота своего соотечественника Александра Георгиева. Для него это четвертая заброшенная шайба в этом сезоне.

Кучеров прервал безголевую серию из шести матчей подряд.

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