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Кучеров забросил 4-ю шайбу в сезоне. Он не забивал шесть матчей

03:50
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«Тампа» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Российский нападающий Никита Кучеров на 9-й минуте первого периода поразил ворота своего соотечественника Александра Георгиева. Для него это четвертая заброшенная шайба в этом сезоне.

Кучеров прервал безголевую серию из шести матчей подряд.

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