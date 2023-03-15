Кучеров забросил 27-ю шайбу в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» завершился второй период. Счет 1:4.

В конце второго периода голом отметился российский нападающий Никита Кучеров. Для него эта шайба стала 27-й в текущем сезоне.