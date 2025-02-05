Кучеров забросил 25-ю шайбу за сезон НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой на 8-й минетуе 2-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой».

Этот гол стал для 31-летнего россиянина 25-м в нынешнем сезоне НХЛ, в общей сложности на счету форварда 77 (25+52) очков в 49 встречах.

Матч «Тампа» — «Оттава» продолжается на стадионе «Амали Арена». Счет — 2:2.