Кучеров забросил 200-ю шайбу в НХЛ. Видео

«Вашингтон» принимает «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:1, середина третьего периода). На 51-й минуте отличился российский форвард гостей Никита Кучеров. Он забросил 12-ю шайбу в сезоне и 200-ю в лиге. Всего на его счету 37 (12+25) очков в 33 встречах.

KUUUUUUUUUCH!!!



Nikita Kucherov scores his 200th career goal with ? surgical precision to tie the game in the 3rd! @TBLightning vs Caps is on FOX Sports Sun and FOX Sports Go: https://t.co/IzbkHixTIv#GoBolts pic.twitter.com/fIIAyfp8yI