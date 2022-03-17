Кучеров забросил 11-ю шайбу в сезоне

«Тампа» отыгралась в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». Счет по ходу первого периода стал 1:1.

На 7-й минуте заброшенной шайбой отметился российский нападающий Никита Кучеров. Для него этот гол стал 11-м в текущем сезоне.