Кучеров забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

За 45 секунд до конца первого периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров. Для него этот гол стал 11-м в сезоне. Всего на его счету 23 (11+12) очка.

Ворота «Флайерз» в этом матче защищает российский голкипер Иван Федотов.