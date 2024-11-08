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Сегодня, 04:13

Кучеров забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джейк Гюнцель и Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

За 45 секунд до конца первого периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров. Для него этот гол стал 11-м в сезоне. Всего на его счету 23 (11+12) очка.

Ворота «Флайерз» в этом матче защищает российский голкипер Иван Федотов.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Филадельфия Флайерз
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