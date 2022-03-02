Кучеров забросил 10-ю шайбу в сезоне

«Тампа» отыграла одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». На 8-й минуте первого периода счет стал — 1:2.

Голом отметился российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров. Для 28-летнего россиянина эта шайба стала 10-й в текущем сезоне.