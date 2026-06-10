Кучеров забронировал лед на следующий день после вылета «Тампы» от «Монреаля»

Российский нападающий «Тампа» Никита Кучеров начал планировать подготовку к следующему сезону на следующий день после вылета команды из розыгрыша Кубка Стэнли-2026, сообщает журналист Майкл Трайкос.

«Тампа» уступила «Монреалю» в первом раунде плей-офф НХЛ с общим счетом в серии 3-4.

«Уже на следующий день после поражения от «Монреаля» Кучеров бронировал лед на лето, а менее чем через две недели после этого снова начал кататься», — написал Трайкос в соцсети.

В прошедешем сезоне на счету 32-летнего россиянина 76 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 130 (44+86) очков. В плей-офф он забросил 1 шайбу и отдал 5 результативных передач в 7 играх.

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