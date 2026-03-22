Кучеров забил свой первый гол в меньшинстве в карьере в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в ворота «Эдмонтона» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. При этом у соперников было численное преимущество.

Как сообщает пресс-служба лиги, 32-летний россиянин забил свой первый гол в меньшинстве в карьере.

Кучеров набрал 117 очков и обошел канадского форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, став единоличным лидером бомбардирской гонки сезона-2025/26. Он также оформил 125-й матч в карьере с тремя и более очками, обойдя Берни Федерико и Дага Гилмора.

В сезоне-2025/26 Задоров в 69 матчах набрал 20 (2+18) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

22 марта, 05:00. Rogers Place (Эдмонтон) Эдмонтон Тампа-Бэй

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