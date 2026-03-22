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Кучеров забил свой первый гол в меньшинстве в карьере в НХЛ

Павел Лопатко

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в ворота «Эдмонтона» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. При этом у соперников было численное преимущество.

Как сообщает пресс-служба лиги, 32-летний россиянин забил свой первый гол в меньшинстве в карьере.

Кучеров набрал 117 очков и обошел канадского форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, став единоличным лидером бомбардирской гонки сезона-2025/26. Он также оформил 125-й матч в карьере с тремя и более очками, обойдя Берни Федерико и Дага Гилмора.

В сезоне-2025/26 Задоров в 69 матчах набрал 20 (2+18) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат
22 марта, 05:00. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Тампа-Бэй

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Никита Кучеров
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 2 2 0 4
2 Рейнджерс 3 2 1 4
3 Каролина 3 1 2 3
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 1 1 2
8 Филадельфия 3 0 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 2 1 4
2 Монреаль 2 1 1 3
3 Флорида 2 1 1 3
4 Оттава 1 1 0 2
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Торонто 3 1 2 2
8 Детройт 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 2 2 0 4
2 Юта 2 2 0 4
3 Миннесота 2 2 0 4
4 Сент-Луис 2 1 1 2
5 Нэшвилл 2 1 1 2
6 Виннипег 1 0 1 1
7 Даллас 2 0 2 0
8 Чикаго 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 3 2 1 5
2 Сан-Хосе 2 2 0 4
3 Ванкувер 3 2 1 4
4 Анахайм 1 1 0 2
5 Сиэтл 2 1 1 2
6 Вегас 2 1 1 2
7 Лос-Анджелес 2 0 2 1
8 Калгари 2 0 2 0
Результаты / календарь
29.09
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1.10
2.10
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4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
4.10 02:00 Филадельфия – Каролина 2 : 3 ОТ
4.10 02:00 Эдмонтон – Сиэтл 3 : 1
4.10 02:00 Торонто – Оттава 2 : 3
4.10 02:00 Тампа-Бэй – Вашингтон 3 : 1
4.10 02:00 Коламбус – Юта 1 : 4
4.10 02:00 Питтсбург – Монреаль 6 : 5 ОТ
4.10 02:00 Баффало – Чикаго 4 : 3
4.10 02:30 Айлендерс – Нью-Джерси 6 : 0
4.10 03:00 Нэшвилл – Даллас 2 : 1
4.10 03:00 Миннесота – Бостон 4 : 1
4.10 04:00 Колорадо – Сент-Луис 6 : 1
4.10 05:00 Сан-Хосе – Лос-Анджелес 5 : 4 ОТ
4.10 05:00 Ванкувер – Калгари 4 : 1
4.10 20:00 Детройт – Виннипег - : -
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