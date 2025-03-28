Кучеров забил 32-й гол в этом сезоне НХЛ

«Тампа» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

На 10-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров. Он сделал счет 4:0.

Ранее в этой игре Кучеров сделал голевую передачу. У него теперь 103 (32+71) очка в 68 матчах этого регулярного чемпионата НХЛ.