Кучеров забил 31-й гол в этом сезоне НХЛ

«Тампа» забила пятый гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

На 16-й минуте второго периода российский нападающий Никита Кучеров реализовал большинство «Лайтнинг».

Ранее в этой встрече Кучеров сделал две голевые передачи. У него теперь 101 (31+70) набранное очко в этом сезоне.