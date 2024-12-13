Кучеров забил 14-й гол в сезоне НХЛ

«Тампа» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

На 19-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров. Для него это 14-й гол в сезоне.