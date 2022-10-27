Кучеров вывел «Тампу» вперед в матче с «Анахаймом»

«Тампа» после первого периода обыгрывает «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 19-й минуте «Лайтнинг» вперед вывел российский форвард Никита Кучеров. Этот гол стал для него вторым в этом сезоне.