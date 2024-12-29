Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по голевым передачам

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на второе место в истории клуба по результативным передачам.

31-летний форвард в текущем сезоне НХЛ набрал 53 (16+37) очка в 31 матче. Теперь у него 590 результативных передач, и он занял чистое второе место в истории франшизы по этому показателю. Раньше лидером был Мартин Сент-Луис с 588 передачами.

Рекорд «Тампы» принадлежит Виктору Хедману — 596 передач.