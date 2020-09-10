Кучеров вышел на восьмое место среди россиян по голам в плей-офф НХЛ

Во втором матче финала «Востока» против «Айлендерс» (2:1) нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров забросил 35-ю шайбу в плей-офф НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

По этому показателю он догнал Павла Буре и вышел на восьмое место среди всех российских игроков. Лидерами является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (69 заброшенных шайб) и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (63 гола).

В финальной серии «Востока» «Тампа» ведет в счете 2-0.

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