Кучеров вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории «Тампы»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

Для 32-летнего россиянина эта шайба стала 366-й за «Лайтнинг». Он вышел на чистое 3-е место среди снайперов в истории клуба, опередив Мартена Сен-Луи (365 голов).

Больше Кучерова за «Тампу» забивали только Стивен Стэмкос (555) и Венсан Лекавалье (383).