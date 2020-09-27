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Кучеров вышел на третье место по результативным передачам за один плей-офф. Впереди только Гретцки и Лемье

04:58
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
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Российский форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров записал в свой актив одно очко за результативную передачу в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Далласа». После двух периодов счет равный — 1:1

Россиянин вышел на третье место по количеству ассистов за один плей-офф в истории НХЛ. В его активе 26 передач. По этому показателю он на третьем месте.

Первым идет Уэйн Гретцки, ассистировавший своим партнерам 31 раз в период выступлений за «Эдмонтон» в 1988 году. Второе место у Марио Лемье — 28 передач в плей-офф 1991 года в составе «Питтсбурга»

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