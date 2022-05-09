Кучеров вышел на третье место по матчам с двумя и более очками в плей-офф среди действующих игроков

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две передачи в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто».

Таким образом, 28-летний россиянин провел 38-й матч в плей-офф с 2+ очками и вышел на третье место по этому показателю среди всех активных игроков. Больше матчей только у Сидни Кросби (66) и Евгения Малкина (52).

Кучеров провел 117 матчей в плей-офф, в которых набрал 132 (45+87) очка.