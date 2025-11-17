Кучеров вышел на третье место по голам за «Тампу»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на третье место по голам в истории команды, сообщает пресс-служба НХЛ.

В игре регулярного чемпионата с «Ванкувером» (2:6) 32-летний Кучеров забил гол. Эта шайба стала для него 365-й за «Тампу» в регулярных чемпионатах. По этому показателю он сравнялся Мартином Сен-Луи и уступает Стивену Стэмкосу (555) и Венсану Лекавалье (383).

В сезоне-2025/26 Кучеров в 16 матчах набрал 16 (8+8) очков.