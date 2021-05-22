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Кучеров вышел на шестое место в списке самых результативных россиян в плей-офф НХЛ

20:38
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Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в четвертом матче серии плей-офф первого раунда против «Флориды». Он обогнал Алексея Ковалева в списке самых результативных россиян в истории плей-офф НХЛ.

Российский нападающий отдал две результативные передачи и набрал 101-е и 102-е очки в плей-офф НХЛ.

Впереди них располагаются Павел Дацюк (113 очков), Сергей Зубов (117 очков), Александр Овечкин (134 очка), Евгений Малкин (171 очко) и Сергей Федоров (176 очков).

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