Кучеров вышел на шестое место по очкам в НХЛ среди российских игроков

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (5:1).

31-летний форвард вышел на шестое место по очкам в лиге среди российских игроков. В его активе 919 (334+585) баллов в 751 матче регулярных чемпионатов НХЛ. По этому показателю Кучеров обошел Павла Дацюка (918 очков в 953 играх).

Первым среди россиян по количеству очков в НХЛ идет Александр Овечкин (1575 очков в 1444 матчах). Далее располагаются Евгений Малкин (1312 очков в 1177 матчах), Сергей Федоров (1179 очков в 1248 матчах), Александр Могильный (1032 очков в 990 матчах) и Алексей Ковалев (1029 очков в 1316 матчах).