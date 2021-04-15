Кучеров вышел на ледовую тренировку «Тампы»
18:58
Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров принял участие в утренней тренировке команды, сообщает журналистка Мари Файелло на своей странице в Twitter 15 апреля.
27-летний россиянин продолжает восстановление после травмы бедра.
Nikita Kucherov (in white) sighting at #TBLightning morning skate pic.twitter.com/UL7MrXhxxu— ??? ??? (@faiello_mari) April 15, 2021
В нынешнем сезоне НХЛ Кучеров на площадке еще не появлялся. «Тампа» занимает второе место в центральном дивизионе с 58 очками.
Свой следующий матч «молнии» проведут в пятницу, 16 апреля против «Флориды».
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