Кучеров вышел на ледовую тренировку «Тампы»

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров принял участие в утренней тренировке команды, сообщает журналистка Мари Файелло на своей странице в Twitter 15 апреля.

27-летний россиянин продолжает восстановление после травмы бедра.

В нынешнем сезоне НХЛ Кучеров на площадке еще не появлялся. «Тампа» занимает второе место в центральном дивизионе с 58 очками.

Свой следующий матч «молнии» проведут в пятницу, 16 апреля против «Флориды».