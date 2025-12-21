Кучеров вышел на лед в матче с «Каролиной» после болезни

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на лед в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной».

Ранее главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер говорил, что участие 34-летнего россиянина в этой игре под вопросом из-за болезни игрока.

19 декабря Кучеров по той же причине не смог принять участие в матче против «Лос-Анджелеса» (1:2).

В сезоне-2025/26 у Кучерова 42 (13+29) очка в 31 матче.