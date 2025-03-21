Хоккей
21 марта, 09:20

Кучеров вышел на чистое четвертое место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ среди россиян

Руслан Минаев
Никита Кучеров и вратарь «Далласа» Кейси Десмит.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче с «Далласом» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

Результативный пас стал для россиянина 620-м за карьеру в североамериканской лиге. Кучеров обошел Сергея Зубова и занял единоличное четвертое место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.

Форварда «Лайтнинг» опережают лишь нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (829), форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (719) и нападающий Сергей Федоров (696).

В этом сезоне Кучеров набрал 96 (29+67) очков в 64 играх этого сезона.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Сергей Зубов
