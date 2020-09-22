Кучеров вышел на четвертое место по очкам за один плей-офф для россиян

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал два очка во втором матче финала Кубка Стэнли против «Далласа» (3:2).

Всего в этом плей-офф он набрал 28 результативных баллов. Форвард вышел на четвертое место по очкам за один плей-офф среди российских игроков, превзойдя результат капитан «Вашингтона» Александра Овечкина, который набрал 27 очков в 2018 году.

Рекорд принадлежит нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину, набравшему 36 баллов в 2009-м.